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متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالى

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
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متظاهرون عراقيون
متظاهرون عراقيون
وكالات
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قطع المتظاهرون العراقيون، اليوم الخميس، الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

 

وسيطر المتظاهرون العراقيون، على جسري النصر والزيتون في الناصرية، بينما فرضت السلطات حظراً للتجوال في الناصرية وكل مدن محافظة ذي قار جنوب العراق حتى إشعار آخر.

 

وقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 75 بمواجهات بين الأمن والمتظاهرين بالناصرية، تزامناً مع بدء حملة أمنية ضد الاعتصامات المناهضة للحكومة في المدينة الواقعة في جنوب العراق.

 

وقد أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل خلايا أزمة في المحافظات برئاسة المحافظين وقادة عسكريين لحفظ الأمن.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين، وحسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم".

 

وبدت شوارع النجف مقفرة نسبياً، بعدما فرضت السلطات منع التجول فيها وأعلنت يوم عطلة لكل الموظفين.

 

وأضرم المتظاهرون، أمس الأربعاء، النار في القنصلية الإيرانية في النجف إثر يوم دامٍ. وطالبت إيران العراق، الخميس، باتخاذ "إجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في مدينة النجف.

 

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الكلمات المفتاحية

محافظة ديالي متظاهرون عراقيون قطع طريق بغداد العراق

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