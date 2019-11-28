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وفاة فنان شهير خلال تصوير حلقة لبرنامج تلفزيوني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
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جودفري جاو
جودفري جاو
أحمد جمال أحمد
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فجع الوسط الفني الكندي بالوفاة المأساوية للممثل الكندي التايواني الأصل جودفري جاو، الذي لقي مصرعه بعد سقوطه على الأرض أثناء تصويره لبرنامج واقعي تلفزيوني باللغة الصينية، يعتبر من برامج تلفزيون الواقع.

وذلك حسبما ذكرت مواقع عدة منها وكالة سي إن إن الأمريكية، التي ذكرت إن إعلان وفاة الممثل الكندي الشاب، أدى لتصدر اسمه قوائم البحث على موقع تويتر بكندا.

وشرحت وكالة سي إن إن، ملابسات الحادثـ بقولها أن فقد جاو الوعي في أثناء ظهوره في البرنامج المسمى "تشيس مي" بمعنى "قم بملاحقتي "، والذي تدور أحداثه في إطار تنافسي على اللياقة البدنية بين مشاهير ومتسابقين من غير المشاهير.

وأعلنت المستشفى وفاة جاو بعد نقله للمستشفى بنحو 3 ساعات، وصرح منتجو محطة زيجيانج إن جاو "سقط فجأة على الأرض وهو يركض، وحاول الطاقم الطبي معالجته في الموقع، ونقله إلى المستشفى للعلاج"
وعبّر منتجو البرنامج، عن شعورهم بالأسى والحزن الشديد، مؤكدين على أنهم تواصلو مع عائلة النجم الراحل لتقديم الدعم المعنوي لهم.

ويعتبر جودفري جاو أول رجل آسيوي يصبح عارض أزياء لماركة "لويس فيتون"، وظهر في الفيلم The Mortal Instruments: City of Bones بعام 2013 مع النجمة الشابة ليلي كولينز، إضافة إلى العديد من برامج تلفزيونية صينية.

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