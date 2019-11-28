يارا تعلق على فوز برشلونة أمام نادي بوروسيا دورتموند

شاركت الفنانة اللبنانية، يارا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت يارا بإطلاله كاجول جذابه ومرتدية تشيرت باللون الأبيض وبنطلون جينز أزرق ومكياج صباحي ناعم أظهر جمال ملامحها الطفوليه.



وأرفقت تعليقا على الصور قائلة: "‏صباحنا اليوم شوي بيفشّ الخلق من مباراة أسطوريّة فنيّة ليلة مبارح ،بس وين كنتوا مختفيين حضرتكم! يعني اذا ما شفت معكم المباراة وعلّقنا سوا عليها ما بسمع شي منكم؟".



جدير بالذكر أن المطربو يارا تشجع بشده فريق "برشلونة" فا هو فريقها المفضل، والذي كان له مباراه أمس أمام فريق "بورسيا دورتموند" وفاز فريق برشلونه في المباراة نظير 3 أهداف.

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يذكر أن أخر أعمال الفنانة يارا، هي أغنية "مليت"، التي جمعتها بالفنان الجزائري "دورزي"، وقد لاقت الأغنية قبولًا كبيرًا لدى جمهور يارا و"دورزي"، وحصل مقطع فديو الأغنية على أكثر من 3 مليون مشاهدة، بعد ثلاثة أيام من عرضها على موقع الفيديوهات "اليوتيوب".



وهي من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري.



