"التعليم" تكرم موجه عام التربية الموسيقية بالقليوبية (صور)

كرمت المستشارة عبير عدلي مدير عام تنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، نيفين علام علي عبد الرحمن موجه عام التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تقديرلتعاونها المثمر فى حفل تكريم الطلاب الفائزين في ورشة عمل البيولوجيا التخليقية والتي أقيمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وكلية طب القوات المسلحة بحضور الدكتور رضا حجازي مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ومن جانبها وجهت نيفين علام موجه عام التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم الشكر لطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجهوده المبذولة ودعمه الدائم والمتواصل للأنشطة الطلابية وكافة مجالات العمل الطلابي ودعمه وتقديره للمبدعين من الطلاب والمعلمين وقيادات العمل التعليمي.



ووجهت الشكر لعاطف سلامة وكيل المديرية وللدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية لما يبذلونه من مجهودات لإثراء العملية التعليمية والأرتقاء بها.



كما أشادت بمجهودات إدارة غرب شبرا التعليمية بقيادة محمد مهدي مدير عام الإدارة موجهة الشكر لفريق الموسيقي بغرب شبرا ولقيادات الفريق الممثلة في منال زيدان موجه اول التربية الموسيقية بالإدارة.



من جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن هذا التكريم وغيره من أعمال التكريم التي تقدم لمديرية التعليم بالقليوبية تمثل نتاج عمل لفريق مخلص محب لوطنه وتمثل نتيجة طبيغية لخطة عمل انتهجتها المديرية تطبيقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها بما ينعكس على الفكر الإنسانى ويرفع من شأن الوطن.

