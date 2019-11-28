تحطم طائرة خفيفة في مدينة كينغستون الكندية

أعلنت السلطات في كندا، اليوم الخميس، تحطم طائرة من طراز "بايبر بي إيه-32آر" الخفيفة في مدينة كينغستون، والتي يمكن أن يكون على متنها ما يصل إلى ستة أشخاص، يرجح أنهم لقوا حتفهم.

وقالت الشرطة الكندية، أن الحادث وقع مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي. ووفقا للمتحدث باسم الشرطة جويل فيشر، فقد تحطمت الطائرة في منطقة حرجية. ولم تبلغ الشرطة عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، حيث لم يتم تحديد عدد القتلى، حسبما ذكرت قناة "غلوبال نيوز".

وكتبت الشرطة الكندية، تغريدة على موقع تويتر، قالت فيها: "فيما يتعلق بالطائرة الصغيرة المحطة والتي اكتشفت هذه الليلة، نؤكد وجود ضحايا ".

ووفقا لمجلس سلامة النقل الكندي، فإن الطائرة مسجلة في الولايات المتحدة وكانت متجهة من مطار باتونفيل إلى تورنتو.