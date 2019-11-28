انتخاب عزة العشماوي نائبا أول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل

انتخبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، لتصبح النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.





جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، والمتضمنة على جدولها انتخابات المجلس التنفيذى للجنة، والذى تم مساء امس، بحضور المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، المنعقدة بجمهورية مصر العربية، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر2019.





وأعربت " العشماوي" عن خالص تقديرها لانتخابها لهذا المنصب، حيث انها عضو فى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، مؤكدة أنه فى اطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، فإن مصر تضع دائما قضايا الطفولة في القارة السمراء نصب أعينها، وتعمل على دعم الدول الافريقية الصديقة فى قضايا الطفولة.





ومن جانبهم أشاد الوفود المشاركة بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدين أن مصر كانت وستظل الدولة الرائدة فى القارة الافريقية، وخاصة فى ظل رئاستها الحالية للاتحاد الافريقي.



