محافظ الغربية: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس لخدمة جميع أهالي المحافظة (صور)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في أول يوم عمل له، إنه يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخدمة المواطنين.



وأكد "رحمي" أنه سيقوم بجولات على مستوى جميع مراكز المحافظة، ولابد من جميع المديرين بتلك المصالح بالتكاتف لخدمة جميع أهالي المحافظة.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية الجديد، بدأ زيارته الأولى الى المحافظة، بجولة مفاجئة الى مركز ومدينة كفر الزيات، بدون أفراد الحراسة مستقلا سيارته وقام بتفقد عدد من المدارس وأعمال النظافة والشوارع داخل المدينة.



واستقل "المحافظ الجديد" سيارته الخاصة، متخذا طريق دفره- كفر الزيات الحر، وفاجئ رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بتواجده في عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بها، وفي مدرسة الشهيد سعيد عبد الرازق الابتدائية صطحب أحد التلاميذ الى داخل المدرسة من اجل حل مشكلته، وأصدر توجيهاته الى الى مدير إدارة كفر الزيات التعليمية بحل مشكلة التلميذ والاستماع لشكوي ولي الأمر والوقوف على ملابسات المشكلة.



وخلال جولته أكد محافظ الغربية، أنه لن يبقى في مكتبه وسيتواجد دائما في الشارع لمعرفة مشاكل المواطن على الطبيعة، وستشهد الفترة المقبلة جولات مفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة.



وكشفت مصادر، عن أن المحافظ توجه الى ديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعا مع مجلس تنفيذى المحافظة، ورؤساء المدن والاحياء، وذلك في لقائه الأول معهم.