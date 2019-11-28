استئناف تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في المسرح القومي







وكان علي رأسهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان كريم عبد العزيز، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد،حيث صور كل منهم مشاهدهم الخاصة بالمكان، ومكثوا به عدة ساعات طويلة للإنتهاء من تصوير مشاهدهم.







ويحل الفنان مصطفي قمر، ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم التي تدور حول مناقشة عديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.







جدير بالذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك في بطولته بجانب كريم عبدالعزيز وديتا الشربيني مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وتأليف أمين وتار وإخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه في إجازة نصف العام المقبلة.





تواجد فريق عمل فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في المسرح القومي، لتصوير بعض مشاهدهم في الفيلم وذلك تمهيدا لعرضه خلال موسم إجازة نصف العام.