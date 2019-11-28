اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 28-11-2018.. اللحم الأبيض يبدأ من 21 جنيها

اسعار الفراخ البيضاء اليوم





تواصل أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارها في السوق المحلى الجملة والتجزئة وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي تشهدها الاسعار خلال الفترة الماضية، وشهدت اسعار الدواجن في مصر حالة من التراجع الكبير خلال شهر اكتوبر الماضي حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الى نحو 18 جنيها للمستهلك، لتعاود الاسعار ارتفاعها مرة اخرى منذ بداية تعاملات شهر نوفمبر وننشر من خلال التقرير التالى اخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار الفراخ البيضاء اليوم في الاسواق

استقرت اسعار بورصة الدواجن في الاسواق المحلية اليوم حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه، أما عن أسعار فسجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه.



