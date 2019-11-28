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حساب المواطن: لا يجب الافصاح عن دخل التأهيل الشامل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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قال حساب المواطن للمستفيدين لا يجب الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل ضمن مصادر الدخل المفترض الإفصاح عنها في البرنامج، كدخل الأسرة، ومصادر الدخل الآخرى.

وأوضح حساب المواطن أن اكتتاب أسهم الشركات لايؤثر على الدعم مُطلقا، ويتم صرف الدعم بناء على معايير الاستحقاق والشروط التي وضعها حساب البرنامج منذ إنطلاقه وحتى الآن.

وأكد حساب المواطن، أن طريقة احتساب دعم الشخص، تعتمد على الشروط المطلوبة ومصدر دخله وعدد افراد اسرته وأعمارهم، وفقا لقواعد البرنامج.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

وأشار حساب المواطن، البرنامج السعودي إلى أن المستفيد يجب أن يُقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وفقا لحساب المواطن.

وتعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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الكلمات المفتاحية

حساب المواطن برنامج سعودي برنامج حساب المواطن

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