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10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
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المؤلفة إنجي علاء
المؤلفة إنجي علاء
أحمد رمضان متولي
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كرم نادي روتاري الإسكندرية، أمس الأربعاء، المؤلفة إنجي علاء، عن سيناريو مسلسلها الجديد "بلا دليل".

 

وخلال الندوة التي نظمها النادي تم تكريم صناع وفريق العمل ومن بينهم المخرجة منال الصيفي والنجمة درة والنجم خالد سليم والنجوم حازم سمير وعمر الشناوي.

 

"بلا دليل" يتم عرضه حاليًا على قناة الـ CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة الحادية عشر مساء وعلى تطبيق WATCHiT.

 

المسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.

10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
10 صور من تكريم "روتاري" للمؤلفة إنجي علاء عن سيناريو "بلا دليل" (صور)
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