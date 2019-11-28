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سر قلق الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق اليوم الخميس؛ من أجل الاطمئنان على حالة رامي ربيعة مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة بكدمة أسفل الفخذ في نهاية مران الفريق أمس الأربعاء على استاد الجامعة التونسية.

تشهد الجلسة الوقوف علي حالة اللاعب وحسم موقفه من التواجد في قائمة مباراة النجم، ومن المقرر أن يخضع ربيعة للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق الرئيسي اليوم على استاد رادس.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويختتم الأهلي مساء اليوم الخميس استعداداته على استاد رادس الذي تقام عليه مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد خاض مرانه خلال اليومين الماضيين على استاد الجامعة التونسية الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة بنصف ساعة
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