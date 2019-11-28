محافظ الغربية لمديرة مدرسة في أولى جولاته: فين علم مصر؟ (فيديو وصور)

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بزيارة لأحد مدارس كفر الزيات في أول أيام عملة بالمحافظة، حيث بدأ العمل بزيارة ميدانية على عدد من المدارس والمستشفيات.



وفي زيارته لمدرسة الشهيد سعيد عبد الرازق، طالب محافظ الغربية المعلمين، بترسيخ حب الوطن للطلاب ودور الجيش والشرطة في حماية المواطن ومكافحة الإرهاب.



وتساءل المحافظ، أثناء حديثه مع مديرة المدرسة عن علم مصر، عندما لما يشاهده أعلى مباني المدرسة، إلا أنهم أكدوا لة أنه موجود أعلى المدرسة.



وكان قد استقبل عدد من أطفال المدارس بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالأعلام والأغاني الوطنية، وذلك في أول زيارة إلى المدارس في أول أيام عملة.



واستهل الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية الجديد، زيارته الأولى الى المحافظة، بجولة مفاجئة الى مركز ومدينة كفر الزيات، بدون أفراد الحراسة مستقلا سيارته وقام بتفقد عدد من المدارس وأعمال النظافة والشوارع داخل المدينة.



واستقل "المحافظ الجديد" سيارته الخاصة، متخذا طريق دفره- كفر الزيات الحر، وفاجئ رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بتواجده في عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بها، وفي مدرسة الشهيد سعيد عبد الرازق الابتدائية صطحب أحد التلاميذ الى داخل المدرسة من اجل حل مشكلته، وأصدر توجيهاته الى الى مدير إدارة كفر الزيات التعليمية بحل مشكلة التلميذ والاستماع لشكوي ولي الأمر والوقوف على ملابسات المشكلة.

وخللا جولته أكد "محافظ الغربية" أنه لن يبقى في مكتبه وسيتواجد دائما في الشارع لمعرفة مشاكل المواطن على الطبيعة، وستشهد الفترة المقبلة جولات مفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة".



وكشفت مصادر، عن أن المحافظ توجه إلى ديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعا مع مجلس تنفيذي المحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، وذلك في لقائه الأول معهم.