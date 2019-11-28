استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 28-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في لبنان





عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 46.80$ 70.851 سعر الذهب عيار 22 42.90$ 64.948 اسعار الذهب عيار 21 40.95$ 61.996 اسعار الذهب عيار 18 35.10$ 53.139 سعر الذهب عيار 14 27.30$ 41.330 سعر الذهب عيار 12 23.40$ 35.426 اسعار أوقية الذهب 1.544$ 2.203.471 اسعار جنيه الذهب 328.59$ 495.971 اسعار كيلو الذهب 46.797$ 71.851.290

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في لبنان





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



