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اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في لبنان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
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اسعار الذهب اليوم في لبنان
اسعار الذهب اليوم في لبنان
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 28-11-2019   مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019  في لبنان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية   .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

  اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019  في لبنان


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

اسعار الذهب عيار 24

46.80$

70.851

سعر الذهب عيار 22

42.90$

64.948

اسعار الذهب عيار 21

40.95$

61.996

اسعار الذهب عيار 18

35.10$

53.139

سعر الذهب عيار 14

27.30$

41.330

سعر الذهب عيار 12

23.40$

35.426

اسعار أوقية الذهب

1.544$

2.203.471

اسعار جنيه الذهب

328.59$

495.971

اسعار كيلو الذهب

46.797$

71.851.290

 

 

 

 

 

 

   اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019  في لبنان


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

26 نوفمبر

41.552

53.424

62.329

71.231

25 نوفمبر

41.317

53.122

61.977

70.829

24 نوفمبر

41.457

53.544

62.186

71.069

23 نوفمبر

42.457

54.404

62.352

72.069

22 نوفمبر

42.112

54.145

62.394

72.258

 

 

 

 

 

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