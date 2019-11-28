اليوم .. بدء اكتتاب "راميدا" بالبورصة المصرية









أخبار البورصة المصرية





أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس عن بدء الاكتتاب العام علي أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، علي نحو 18.8 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة بسعر 4.66 جنيه للسهم ، وتعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح في تمويل التوسعات .









أخبار البورصة المصرية .. 18.8 مليون سهم الحد الأقصي للطرح العام براميدا و357.7 مليون سهم للطرح الخاص





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها ، أنه سوف يتم اليوم السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة حتى 4 ديسمبر المقبل ، مضيفة أن الطرح سوف يتضمن الطرح العام للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين بيع حد أقصى 18.8 مليون سهم بما يعادل 5 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 2.93 بالمائة من اسهم الشركة ، أما الطرح الخاص، فيشمل بيع نحو 357.7 مليون سهم بما يعادل 95 بالمائة من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 55.59 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة ، وتتوقع راميدا جمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه من خلال الاكتتاب العام.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على نشرة الطرح الخاصة بشركة راميدا، على أن يتم فتح باب الاكتتاب غداً ولمدة 5 أيام بسعر 4.66 جنيه للسهم ، وكشفت نشرة الطرح المعلن عنها في البورصة المصرية اليوم عن موعد بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية اعتباراً من 11 ديسمبر الأول 2019.







