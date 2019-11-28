جاكوب لمبز يُقيم أولى دوراته بمصر بحضور نجوم الفن (صور)

عقد خبير التجميل الأردني جاكوب لامبز، أولى دوراته لتعليم فنون المكياج في مصر في احدي فنادق القاهرة.

تم تنظيم الدورة من قبل شركة the jounanas وتحت إدارة السيد على المصرى وبرعاية رانيا الحسيني، وحضر الدورة الكثير من معجبين جاكوب المهتمين بالمكياج.

ومن الفنانين الفنان أمينة والفنانة رنا سماحة والفنانة زيزي عادل والفنان محمد سراج وخبيرة علم الطاقة حنان زينال والفاشونيستا ندى الاشمونى والشاعر وليد الغزالى و خبراء التجميل دينا راغب و عبدالله الرفاعي زينه النجار و مروة أباظة.