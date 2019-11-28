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محمود الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في تونس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاطمئنان على بعثة الفريق الاول لكر القدم في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد بيبو خلال اتصاله الهاتفي بالدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس، ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني، وقدرتهم على تحمل المسئولية؛ لإسعاد جماهيرهم بتحقيق نتيجة إيجابية في رحلة استعادة اللقب الإفريقي، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية بإذن الله .

من جانبه أكد الدكتور مهند مجدي، رئيس البعثة، على الروح القتالية للاعبين، وإصرارهم على تقديم عرض طيب أمام بطل تونس غدا، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في انطلاقه مشواره بدور المجموعات، وقطع خطوة مهمة في رحلة الوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب الاهلي والنجم الساحلي الاهلي اخبار الرياضة

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