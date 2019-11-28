في حملات تموينية.. ضبط 75 قضية مخالفة بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، 20 إنتاج خبز ناقص الوزن، 25 خبز غير مطابق للمواصفات، وبلغ الإجمالي 75 قضية تموينية مخالفة.



وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



