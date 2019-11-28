تحرير 4558 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.



وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 4558 مخالفة مرورية متنوعة.



وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير (1165) مخالفة انتظار خاطئ، (455) متنوع، حجز سيارة، ( 34 ) بدون قيادة، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 22 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (26 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1316 ) نـمــوذج 125، ( 43 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 18 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز توك توك، ( 19 ) التصالح الفوري، ( 17 ) ملصقات ومتعلقات، ( 28 ) بدون تسيير، حملة السرفيس.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.