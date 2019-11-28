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ضبط 14 قضية جنائية خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن إزالة 430 مخالفة إشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 14 قضية جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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