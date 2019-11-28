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هذا ما كشفه حساب المواطن بشأن الاكتتاب في أسهم الشركات ومدى تأثيره على الدعم
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
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كشف حساب المواطن لمستفيد طرح سؤالا بشأن الاكتتاب في أسهم الشركات وهل يؤثر على التسجيل في برنامج حساب المواطن، على النحو التالي:
قال حساب المواطن، البرنامج السعودي إن الاكتتاب في أسهم الشركات لا يؤثر على التسجيل، مشيرا إلى أن الشروط المطلوبة في حالة انطباقها على المواطن الراغب في الحصول على الدعم من البرنامج سيشمله الدعم .
وأكد سلطان القحطاني، المتحدث باسم حساب المواطن، أن الأخبار المتداولة حول تأثير الاكتتاب في أسهم الشركات على الدعم، ما هي أي أخبر مغلوطة وشائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
ويعتمد برنامج حساب المواطن على افصاح المستفيد عن مبلغ دخل السرة وأعمار أفرادها، وفقا لقواعد حساب المواطن - على حد قول المتحدث باسم البرنامج-.
وقد تم إنشاء حساب المواطن، لتخفيف العبء على المواطنين السعوديين، بعد غلاء الأسعار التي شهدتها المملكة في الفترة الآخيرة، مما دفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإصدار برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد لاحقتهم التوسعات الاقتصادية، لضمان حياة أفضل لهم.
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