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خالد النبوي في ضيافة أسرة الرئيس الراحل أنور السادات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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خالد النبوي وحرم السادات
خالد النبوي وحرم السادات
رانيا ماهر
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شارك الفنان خالد النبوي، متابعيه بصورة له برفقة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وعلق "النبوي" علي الصورة قائلا: "شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرا أسرة الرئيس الراحل على رقي الحوار معكم".


ويذكر ان الفنان خالد النبوي قدم مسرحيه "كامب ديفيد" آلتي غرضت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية،وجسد شخصيه الرئيس الراحل أنور السادات، وتناولت المسرحيه الأحداث الحقيقة لمؤتمر كامب ديفيد وما دار بين الرئيس جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن والرئيس المصري أنور السادات.


ومسرحية "كامب ديفيد" من بطولة خالد النبوي، ونيد ايسينبيرج، ريتشارد توماس، هالي فوت. والمسرحيه من إخراج المخرجه مولي سميث وتأليف الكاتب بوليتزر لورانس رايت.


وعلي سياق أخر يعرض حالياً للفنان خالد النبوي مسلسل "ممالك النار"


يذكر أن مسلسل "ممالك النار" تدور أحداثه حول أخر حقبة من دولة المماليك في العالم العربي، ويهدف العمل إلى كشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة التاريخية المهمة، والتي أثارت الجدل خلال التاريخ العربي.


وشارك في بطولة المسلسل كل من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.

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الكلمات المفتاحية

خالد النبوي جيهان السادات الرئيس السادات

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