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أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
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معرض لا ليجا
معرض لا ليجا
الفجر الرياضي
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نظّمت لاليجا معرضاً للصور بعنوان "الطابع التنافسي لبطولة لا ليجا بالصور" بالتعاون مع جامعة ESLSCA في مصر، وقد تم تدشينه اليوم رسميا. وأزاح معرض الصور الستار عن أفضل 20 صورة تمثّل الطابع التنافسي لبطولة لاليجا سانتاندير في موسم 2019/20. وبعد مُضي ثلث مباريات الموسم الذي يعتبر الأكثر تنافسية في هذا العقد، تؤكد لاليجا مكانتها باعتبارها البطولة الأكثر تنافسية من بين البطولات الخمس الكبرى الأوروبية لكرة القدم. 

حضر افتتاح معرض الصور كل من مندوب لا ليجا في مصر خوان فوينتِس، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر ، الدكتور كريم الحناوى الأمين العام للجامعة،  بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في مجال كرة القدم وممثلي وسائل الإعلام.

يذكر أن جامعة اسلسكا تأسست فى عام 1949 فى باريس، ولديها 5 فروع رئيسية فى المواقع الأكثر تأثيرا فى العالم، وتم تخريج أكثر من 18 ألف طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست ESLSCA أول مكتب تمثيل لها فى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.

وجدير بالذكر  أن جامعة أسلسكا مصر تعد نموذجاً فريدا يعكس مدى التعاون البحثى والتدريبى بين مصر وفرنسا، حيث تهدف إلى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من خلال توفير فرص التعليم والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية، وتوفير القوى البشرية القادرة على المنافسة العالمية.

تمنح اسلسكا درجتى الماجيستير والدكتوراه فى إدارة الأعمال كما بدأت فى تقديم درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال، بدءاً من سبتمبر  ٢٠١٩، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بالموافقة على إنشاء جامعة إسلسكا مصر، فى إطار التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا.

كما تقدم اسلسكا برنامج إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية للجهاز الإداري للدولة، الذي يعمل على بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها، من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين مهاراتهم الإدارية إيمانا من جامعة اسلسكا بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة و تنمية المجتمع ، و يعتبر من أهم البرامج التي تعمل عليها وزارة التخطيط في الفترة الحالية، ضمن خطة مصرالاستراتيجية 2030 التي ٤تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات والارتقاء بالعنصر البشري، دعما للقيادة السياسية المصرية التي تعمل على خلق كوادر شابة بالجهاز الإداري المصري.

حول لا ليجا

لاليجا هي مؤسسة عالمية تتميز بالابتكار وبالمسؤولية الاجتماعية، وهي رائدة في مجال التسلية والترفيه. إنها جمعية رياضية خاصة تتألف من 20 فريق في لاليغا سانتاندير و 22 فريق في لاليغا سمارت بانك وشركات رياضية عامة محدودة شركات رياضية مجهولة الاسم (SADs)، وهي مسؤولة عن تنظيم  المنافسات الاحترافية والوطنية لكرة القدم.

 خلال موسم 2018/2019، وصلت لاليجا إلى أكثر من 2.7 مليار شخص على الصعيد العالمي. يقع مقرها المركزي في مدريد (إسبانيا)، وهي موجودة في 55 بلداً عبر 9 مكاتب و 46 مندوب.

سيتم افتتاح معرض الصور ابتداءً مزن الخميس 28 نوفمبر من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساءً، ويومي الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء في جامعة ESLSCA بالدقي، 17 شارع السد العالي، الدقي A، حي الدقي. وسيكون هذا المعرض متاحا للجمهور مجانا.
 بدعمٍ من السفارة الإسبانية، سيزور المعرض مناطق ومؤسساتٍ أخرى في مصر خلال سنة 2020.

أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
أول معرض صور الليجا الإسبانية فى مصر
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