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جاي زي يقاضي موقعاً بسبب صورته في كتب للأطفال

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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يلاحق مغني الراب جاي زي موقعا إلكترونيا أستراليا لاستخدام اسمه وإحدى أغنياته في كتب للأطفال، وفقا لصحيفة أسترالية.

فقد أقام شون كارتر المعروف باسمه الفني جاي زي دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية الأسترالية في 22 نوفمبر على موقع "ذي ليتل هومي" متهما إياه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأوردت صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية، الثلاثاء، أنه وفقا لمحامي جاي زي، استفادت هذه الشركة من صورة المغني واستخدمت كلمات من أغنيته "99 بروبلمز".

ويعرض موقع "ذي ليتل هومي" كتابا تعليميا وكتاب تلوين للأطفال عنوانه "إيه بي تو جاي زي" وعلى صفحته الأخيرة صورة للمغني.

ووفقا للصحيفة، طلب مغني الراب من الشركة التوقف عن بيع هذه الكتب في مارس 2018 لكنها استمرت "عن قصد وعمد" في استخدام صورته وكلماته.

ويقول الادعاء إن استخدام اسم جاي زي وصورته وكلماته "ألحق الأذى والضرر بسمعة كارتر وحسن نيته وما زال".

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولى في 6 كانون الأول/ديسمبر.
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