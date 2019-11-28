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بالأعلام والأغاني الوطنية.. أطفال المدارس بكفر الزيات يستقبلون محافظ الغربية الجديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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استقبل عدد من أطفال المدارس بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالأعلام والأغاني الوطنية وذلك في أول زيارة إلى المدارس في أول أيام عمله.

حيث استهل محافظ الغربية الجديد، زيارته الأولى إلى المحافظة، بجولة مفاجئة إلى مركز ومدينة كفر الزيات، بدون أفراد الحراسة مستقلا سيارته وقام بتفقد عدد من المدارس وأعمال النظافة والشوارع داخل المدينة.

واستقل "المحافظ الجديد" سيارته الخاصة، متخذا طريق دفره- كفر الزيات الحر، وفاجأ رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بتواجده في عدد من المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بها، وفي مدرسة الشهيد سعيد عبد الرازق الابتدائية اصطحب أحد التلاميذ إلى داخل المدرسة من أجل حل مشكلته، وأصدر توجيهاته إلى مدير إدارة كفر الزيات التعليمية بحل مشكلة التلميذ والاستماع لشكوي ولي الأمر والوقوف على ملابسات المشكلة.

وخلال جولته أكد "محافظ الغربية" أنه لن يبقى في مكتبه وسيتواجد دائما في الشارع لمعرفة مشاكل المواطن على الطبيعة، وستشهد الفترة المقبلة جولات مفاجئة داخل مدن ومراكز المحافظة".

وكشفت مصادر، أن المحافظ توجه إلى ديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعا مع مجلس تنفيذى المحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، وذلك في لقائه الأول معهم.
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