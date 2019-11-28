طارق الشناوي يكتب: إيليا سليمان ابتسامة ساخرة وصمت بليغ "لابد أنها الجنة".. الله.. الوطن.. الإنسان!

الطفل لا يغادر إيليا سليمان، حتى لو غادرته بحكم مرور السنوات التى تسرق أعمارنا، إيليا هو الطفل الذى لا يكبر، ولد بعد نكبة 48 بأكثر من عشر سنوات لكنه لايزال يعيش نفسيًا تلك السنوات التى لم يلحقها واقعيًا، لكنه يعيش مرارة الهزيمة.





المدن الثلاث (الناصرة) و(باريس) و(نيويورك)، التى تنتقل فيها أحداث فيلم (لابد أنها الجنة) هى الأوجه المتعددة التى نطل من خلالها على فلسطين، كان إيليا بارعًا فى التعامل مع الأغنية، مثل (بحلم معاك) بصوت نجاة وكلمات عبدالرحيم منصور وتلحين هانى شنودة، الفيلم يحلم بالجنة التى هى فلسطين التاريخية بكاملها، ثم عندما تقترب النهاية يأتى إلينا يورى مرقدى (عربى أنا) التى تملؤنا تحسرًا على حالنا.





(الناصرة) هى المدينة التى شهدت مولده بكل ما تحمله من خصوصية، فهى تحت الحكم الإسرائيلى، أهله لم يغادروا الوطن، نُطلق على من يعيش داخل إسرائيل (عرب فلسطين)، وهو طفل فى المدرسة أجبر على أن يحيى العلم الإسرائيلى، وهو ما قدمه فى أول أفلامه (سجل اختفاء)، وهذا الفيلم طاردوه فى العالم العربى، وعشت معه عندما عرضه فى مهرجان قرطاج عام 1996، وذلك بعد حصوله على جائزة (فينسيا)، وفى هذا الشريط السينمائى يروى حكاية عائلته، بالطبع الفيلم رفض فى كل المهرجانات العربية، لأن المخرج كان يحمل مجبرًا الجنسية الإسرائيلية.





(لابد أنها الجنة) يكمل رحلته فى عشق الوطن، يتحرك فى المكان ثلاث مدن، فى كل مرة إطلالة مختلفة.





أفلامه الروائية القليلة فى العدد، والمتباعدة زمنيًا أربعة أفلام طويلة، يحتل فيها إيليا بشخصه المساحة الدرامية، فيلمه الروائى الثانى (يد إلهية) الحاصل على جائزة لجنة تحكيم (كان) 2002، ثم (الزمن المتبقى) الذى عرض 2009 فى (كان)، ويحظى بتقدير وإعجاب وحب مختلف المهرجانات، يعتز دائما بهويته، وهكذا قال على المسرح فى شهر مايو الماضى (أنا من الناصرة أنا فلسطينى)، وذلك عند حصوله على التنويه من لجنة التحكيم وجائزة (النقاد) فى مهرجان (كان) الأخير.





الصمت هو سلاحه ورغم ذلك ستجد أنه يمتلك حضورا طاغيا، فهو يسيطر على المشهد، بلا كلمة واحدة ينطق بها لكنك ستستمع إليه يقول كل الكلمات التى تتمنى أنت أن تقولها.





تبدأ الأحداث داخل الكنيسة أثناء الصلاة، نرى الكاهن يسبقه الصليب، ويطلب فتح باب المذبح والخادم لا يستجيب، يكرر الطلب باسم الصليب، يرد الخادم (مش ح افتح).





ونلاحظ القوة الجسدية التى يتمتع بها الكاهن وهى طبعا مقصودة فى اختيار الممثل الذى يؤدى الدور، ويتلقى الخادم (علقة) ساخنة من الكاهن، لا نراها صراحة، لكننا نتابع نتائجها، فُتح الباب بالقوة الجسدية وليس بقوة الإيمان، إنها (براعة الاستهلال)، كما يقول علماء اللغة العربية، التى تقدم لك (شفرة) التواصل مع الفيلم بكل تفاصيله فهو لا يضع أى (تابو) ممنوعات، يدرك أن الكل يشهر أسلحته الدينية والعسكرية والفكرية، ولا بقاء سوى للأقوى، ولهذا يجب أن نتحرر من هيمنة كل السلطات، وأولاها السطة الدينية.





هذه واحدة من الأفكار المطروحة، السماء لا تنقذنا بالدعاء، بينما الصامت إيليا سليمان الذى نرى الفيلم بعيونه، جاره الذى يسرق البرتقال بالقوة من فوق الشجرة، وأمام عينيه، وهو يكتفى بالنظر إليه، مع اختلاف النظرة الغاضبة والمتوعدة حتى الحاجبين يمارسان فعلا الدهشة، باب الفيلا تم تحطيمه، وهو يكتفى بإعلان الغضب بالنظرة، جار ثان نتابعه وهو يتبول أمام باب الفيلا، معتقدا أن البول لا ينقطع، بينما هى الأمطار الغزيرة.





ننتقل إلى باريس، نجد الفارق فى كل تفاصيل الحياة، نظافة الشوارع واحترام الخصوصية، وهو كعادته يكتفى بتلك النظرة الساخرة المتأملة دوما، وكان ينبغى أن تأتى المحطة الثالثة فى (نيويورك)، التى تمثل القوة المسيطرة على العالم، فهى سر الأزمة، بينما يراها البعض مفتاح الحل.





هل يعود للناصرة مع مشهد النهاية ويردد الجميع (عربى أنا)، مع يورى مرقدى فهل تعود الأرض بالغناء؟





تستطيع أن ترى من مجمل أفلام إيليا حضوره الشخصى، فهو يروى دائما حكايته الذاتية فتكتشف أنها، برؤية أبعد، حكايتك، أنها ليست بالضرورة واقعا، فقط تقف على أرض الواقع، وتحلق بهامش من (الفانتازيا) للسماء، ستجد مثلا فى فيلمه قبل الأخير (يد إلهية) وهو يستبعد حلم التغيير بالقوة، رغم تكراره فى الخيال، إلا أنه لا يستبعد أبدا إمكانية التغيير.





استخدام جماليات اللقطة التى تحمل بداخلها كل المفردات التعبيرية، مثل التواجد داخل الخان لاحتساء الخمر، مكثف فى حواره، ينتظر مشاركة المتلقى فى التعبير وأيضا التفسير.



