غدا.. الكنيسة تحيي تذكار تكريس أول كنيسة للقديسين سرجيوس وواخس في الشام

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدا الجمعة، بتذكار تكريس كنيسة للشهيدين سرجيوس وواخس في بلدة الرصافة بالشام.





وبحسب كتاب التاريخ الكنسي ( السنكسار )، ان هؤلاء القديسين كانوا من كبار الضباط في جيش مكسيميانيوس قيصر وامنوا بالديانة المسيحية فقبض عليهما وتم تجريدهما من رتبهما، فارسلهم مكسيميانيوس الي انطيوخس والي سوريا، فأمر بذبح واخس وإلقاء جسمانه الي النهر، وبعض النساك المؤمنين انتشلوا جسده من النهر واحتفظوا به.





والقديس سرجيوس فقد أمر الوالي بقطع رأسه في بلدة الرصافة وجمع المؤمنين جسديهما معا وبنيت لهما كنيسة عظيمة في الرصافة.



