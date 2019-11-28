Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرقة الشباب تقدم "أفراح القبة" و"البخيل" في ديسمبر المقبل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لافتتاح  عرضيها الجديدين "أفراح القبة" و"البخيل"، اللذان تجرى حاليًا بروفاتهما النهائية استعدادًا لافتتاحهما خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يقدم عرض " أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، بينما يقدم عرض "البخيل" على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

 

يذكر ان عرض  "أفراح القبة" عن نص رواية  نجيب محفوظ، بطولة محمد يوسف ،عبير لطفي ، عبد المنعم رياض،  ميدو عبد القادر ، سمر علام ، حنان عادل ، جيهان منصور ، وآخرين،موسيقى وأشعار أحمد نبيل، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، أزياء هبه طنطاوي، تصميم رقصات مناضل عنتر،كتابة وإخراج محمد يوسف.

 

بينما عرض  "البخيل" فهو عن نص  للكاتب الفرنسي  مولير ،  بطولة أشرف طلبة ، وبمشاركة محى الدين يحيى،  نشوى عبد الرحيم ،جاسمين احمد ،سوزان مدحت ،محمود متولى ،محمد خلف ،عصام شرف ، هادى محى ، عبد البارى سعد ، استعراضات شيرلى أحمد، ازياء نردين عماد، ديكور رانيا الدخاخني، ، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار حامد السحرتي،  موسيقى وألحان د.محمد حسني، إخراج خالد حسونة.

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 14 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 14 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 14 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status