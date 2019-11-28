فرقة الشباب تقدم "أفراح القبة" و"البخيل" في ديسمبر المقبل

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لافتتاح عرضيها الجديدين "أفراح القبة" و"البخيل"، اللذان تجرى حاليًا بروفاتهما النهائية استعدادًا لافتتاحهما خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يقدم عرض " أفراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل، بينما يقدم عرض "البخيل" على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

يذكر ان عرض "أفراح القبة" عن نص رواية نجيب محفوظ، بطولة محمد يوسف ،عبير لطفي ، عبد المنعم رياض، ميدو عبد القادر ، سمر علام ، حنان عادل ، جيهان منصور ، وآخرين،موسيقى وأشعار أحمد نبيل، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، أزياء هبه طنطاوي، تصميم رقصات مناضل عنتر،كتابة وإخراج محمد يوسف.

بينما عرض "البخيل" فهو عن نص للكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة ، وبمشاركة محى الدين يحيى، نشوى عبد الرحيم ،جاسمين احمد ،سوزان مدحت ،محمود متولى ،محمد خلف ،عصام شرف ، هادى محى ، عبد البارى سعد ، استعراضات شيرلى أحمد، ازياء نردين عماد، ديكور رانيا الدخاخني، ، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان د.محمد حسني، إخراج خالد حسونة.