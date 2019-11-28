Advertisements
Advertisements
Advertisements

وائل جمعة يقدم دليل توقعه لفوز الأهلي على النجم الساحلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
Advertisements
وائل جمعة
وائل جمعة
علي نبوي
Advertisements
أكد وائل جمعة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن النادي الأحمر يملك كل المقومات لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام النجم الساحلي.

ويحل الأهلي ضيفًا غدًا الجمعة على النجم الساحلي في المباراة التي ستقام على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الأهلي أثبت جاهزيته بقيادة فايلر خاصة على المستوى الهجومي بتسجيله لـ23 هدف في 7 مباريات إضافة لخط دفاع متماسك".

وأضاف :"كل مقومات الفوز على النجم في مباراة الغد موجودة فبالتوفيق إن شاء الله ".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وائل جمعة دوري ابطال افريقيا الاهلي والنجم الساحلي الاهلي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 21 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 14 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 15 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فايلر يطلب تقرير شامل عن منافسي الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي المقبلة

الأهلي يطير إلى تونس بقائمة من 22 لاعبا استعدادا للنجم الساحلي

النجم الساحلي يعلن عن أسعار تذاكر مواجهة الأهلي

بعثة الأهلي تصل إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي

مران الأهلي في تونس| تدريبات استشفائية للمشاركين أمام الجونة وتفاصيل جلسة رئيس البعثة مع عبد الحفيظ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status