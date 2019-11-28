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برشلونة يفقد ديمبلي في 6 مباريات حاسمة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:13 ص
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ديمبلي
ديمبلي
علي نبوي
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تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة للإصابة خلال مباراة فريقه أمس أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يتمكن اللاعب الفرنسي من استكمال اللقاء ليخرج في الشوط الأول ويحل زميله أنطوان جريزمان بديلُأ له في المباراة التي حسمها برشلونة لصالحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب ديمبلي مع برشلونة والتي ستصل إلى 5 أسابيع وهو ما يعني انتهاء هذا العام للاعب الفرنسي في الظهور مع برشلونة.

وسيغيب ديمبلي عن برشلونة في 6 مباريات حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها مساء أمس الأربعاء.

وفيما يلي نستعرض المباريات التي سيغيب عنها ديمبلي مع برشلونة :-

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019

برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019

إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019

ريال سوسيداد × برشلونة 14-12-2019

برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019

برشلونة × ديبورتيفو ألافيس 21-12-2019
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