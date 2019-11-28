Advertisements
Advertisements
Advertisements

عروس بيروت 64.. موعد الإعادة والقناة الناقلة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
Advertisements
عروس بيروت
عروس بيروت
Advertisements
ننشر لكم في السطورة التالية موعد إعادة مسلسل عروس بيروت الحلقة 64 والقناة الناقلة، حيث أن المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مُقتبس من المسلسل التركي عروس اسطنبول، وبطولته كلا من ظافر العابدين وكارمن بصبيص. 

عروس بيروت 64، تشهد الحلقة أحداث مثيرة وتفاصيل شيقة، حيث أن قصة المسلسل تدور في إطار رومانسي وهناك شاب عربي يدعي فارس "ظافر العابدين" يقع في حب ثريا التي تجسد شخصيتها "كارمن بصيبص"، ووالدته ترفض زواجهما، إلا أن الشاب يقف أمام والدته ويتزوج من الفتاة التي أحبها.

ودخلت عروس بيروت 64 التريند اليوم في السعودية، نظرا لشدة البحث عليها من جانب المواطنين العاشقين للدراما اللبنانية، حيث يقدم المحتوى أبطال من الدرجة الأولى وأثبتوا كفاءة بداية من الحلقة الأولى في عروس بيروت.

وتشهد الحلقة 64 من عروس بيروت، قصة حب بين عبير وعلي، بالرغم من أنها تحافظ علي قلبها من الخوض في أي تجربة عاطفية.

وتم تصوير مسلسل عروس بيروت في تركي ولبنان، وعدد حلقات الموسم الأول من المسلسل 80 حلقة.

موعد عرض مسلسل عروس بيروت الحلقة 65 :
تعرض حلقات عروس بيروت عبر قناة ام بي سي4 MBC4 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت القاهرة، ولا يتم عرضه الجمعة والسبت.

كما يتم عرض عروس بيروت على mbc 1، في تمام الخامسة مساءا، وعن موعد الإعادة الأولى فتكون في الثانية صباحا، والإعادة الثانية، في الواحدة ظهرا، كما يعرض عروس بيروت إعادة الحلقة 64 في 3:45 دقيقة على ام بي سي مصر 2
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل عروس بيروت عروس بيروت 64 عروس بيروت الحلقة 64

أخبار تهمك

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 13 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 12 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 13 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل..مواعيد عرض المسلسل اللبناني عروس بيروت والقنوات الناقلة له

عروس بيروت | مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل "ظافر العابدين" الجديد والقنوات الناقلة

ثاني حلقات مسلسل "عروس بيروت".. ظافر العابدين يفاجئ كارمن بصيص! (فيديو)

"عروس بيروت" يحتل مركزا متقدما بمؤشرات البحث على جوجل

ظافر العابدين وكارمن بصيص من حب طرف واحد لقصة رومانسية خيالية في "عروس بيروت"

بعد عرض "عروس بيروت".. الجمهور لـ"ظافر العابدين": "إيه الجمال ده بنتفرج علشانك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status