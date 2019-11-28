عروس بيروت 64.. موعد الإعادة والقناة الناقلة

ننشر لكم في السطورة التالية موعد إعادة مسلسل عروس بيروت الحلقة 64 والقناة الناقلة، حيث أن المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي مُقتبس من المسلسل التركي عروس اسطنبول، وبطولته كلا من ظافر العابدين وكارمن بصبيص.





عروس بيروت 64، تشهد الحلقة أحداث مثيرة وتفاصيل شيقة، حيث أن قصة المسلسل تدور في إطار رومانسي وهناك شاب عربي يدعي فارس "ظافر العابدين" يقع في حب ثريا التي تجسد شخصيتها "كارمن بصيبص"، ووالدته ترفض زواجهما، إلا أن الشاب يقف أمام والدته ويتزوج من الفتاة التي أحبها.





ودخلت عروس بيروت 64 التريند اليوم في السعودية، نظرا لشدة البحث عليها من جانب المواطنين العاشقين للدراما اللبنانية، حيث يقدم المحتوى أبطال من الدرجة الأولى وأثبتوا كفاءة بداية من الحلقة الأولى في عروس بيروت.





وتشهد الحلقة 64 من عروس بيروت، قصة حب بين عبير وعلي، بالرغم من أنها تحافظ علي قلبها من الخوض في أي تجربة عاطفية.





وتم تصوير مسلسل عروس بيروت في تركي ولبنان، وعدد حلقات الموسم الأول من المسلسل 80 حلقة.





موعد عرض مسلسل عروس بيروت الحلقة 65 :

تعرض حلقات عروس بيروت عبر قناة ام بي سي4 MBC4 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت القاهرة، ولا يتم عرضه الجمعة والسبت.



