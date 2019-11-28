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جامعة القاهرة: تقدمنا 150 مركزا في العلوم الطبية والصيدلية والكمبيوتر بتصنيف التايمز

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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استعرض مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، تفوق الجامعة في 7 تخصصات علمية دفعة واحدة، ضمن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات لعام 2020.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة ظهرت في تصنيف التايمز البريطاني عام 2017 في تخصص واحد فقط من 11 تخصص، وفي عام 2018 و2019 ظهرت الجامعة في 7 تصنيفات وهي الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (العلوم الطبية والصيدلية)، وعلوم الكمبيوتر، وعلوم الحياة، وعلوم الفيزياء، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية.

وأضاف، أن الجامعة تقدمت 150 مركزًا في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020 مقارنة بعام 2018، حيث جاءت الجامعة في تخصص الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (علوم الطب والصيدلة والصحة)، ضمن الفئة من 126 - 150 وفي تخصص علوم الكمبيوتر جاءت ضمن أفضل 251 - 300 جامعة على مستوى جامعات العالم، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي ظهرت في التصنيف في تخصص التجارة والاقتصاد، واحتفظت بمكانتها في التخصصات الأخرى.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بخطى جادة وسريعة نحو التحول لجامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، بما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويين الوطني والدولي، وهو ما يعد أحد الركائز الأساسية في تطوير الجامعة والارتقاء بسمعتها الدولية وتقدمها في التصنيفات العالمية.

واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميًا في تصنيف "شنغهاي" 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندي "ليدن Leiden" وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني للجامعات ويبوميتركس Webometrics نسخة يوليو 2019، وقفزت 176 مركزًا دفعة واحدة في ستة أشهر.

كما احتفظت الجامعة بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452، كما تقدمت 14 مركزًا في تصنيف Scimago الإسباني للجامعات لعام 2019 محققة المركز الأول مصريًا.
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