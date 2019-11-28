Advertisements
Advertisements
Advertisements

مبادرة دايرة الخير.. بروتوكول تعاون بين 'التضامن' و'ذا ايفنتس'

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ذا ايفنتس بوتيك ومؤسسة بنك الكساء المصرى، تحت عنوان مبادرة دايرة الخير.

ويأتى البروتوكول الموقع فى إطار الأتجاهات الحديثة فى العالم التى تقوم على استخدام حلول مبتكرة نحو إيجاد حلول للمشكلات البيئية باستخدام آليات تدوير المواد وإيجاد منتجات جديدة تتميز بالجودة، حيث سيتم تدوير ومعالجة مخلفات لوح الإعلانات البلاستيك العالية الجودة وإعادة إستخدامها فى تصنيع حقائب مدرسية عالية الجودة عبر منظومة متكاملة وبالإستعانة بمصممى المنتجات وسيتم توزيعها على أبناء أسر تكافل فى القرى الأكثر فقرا بمحافظات الجمهورية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة توفير 10 آلاف حقيبة مدرسية سنويا مصنعة من تدوير الاعلانات ومواد البلاستيك وهو ما يساعد على خفض تكلفتها الإنتاجية وتوفير أكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية.

هذا وتنص بنود البروتوكول الموقع والذى يسرى لمدة عامين من تاريخ التوقيع، على أن تقوم الوزارة بوضع سياسة ؤستهداف للأسر والفئات المستحقة بناء على قواعد بينات برنامج تكافل مع توفير قواعد البيانات عن الأسر المستحقة على أن يقوم وتقوم شركة دا اينفتس بوتيك بتوفير المواد الخام اللأزمة وتسليمها لبنك الكساء بإعادة التصنيع وتحويل مواد البلاستيك إلى حقائب مدرسية مناسبة وتوزيعها على الفئات المستحقة.

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، أن البروتوكول يؤكد دعم الحكومة للمجتمع المدني ممثل في بنك الكساء والقطاع الخاص ممثل في شركة دا ايفنتس وهو مايعمق الشراكة من أجل خدمة الأسر الأولى بالرعاية وخصوصا الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي ضرورة التأكد من الإشتراطات الصحية للمواد المستخدمة في إعادة التدوير.
مبادرة دايرة الخير.. بروتوكول تعاون بين 'التضامن' و'ذا ايفنتس'
مبادرة دايرة الخير.. بروتوكول تعاون بين 'التضامن' و'ذا ايفنتس'
مبادرة دايرة الخير.. بروتوكول تعاون بين 'التضامن' و'ذا ايفنتس'
مبادرة دايرة الخير.. بروتوكول تعاون بين 'التضامن' و'ذا ايفنتس'
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبادرة دايرة الخير التضامن الإجتماعى التضامن

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 11 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 20 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 13 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية والمناطق الأكثر احتياجا في صعيد مصر تنامى

غادة والي: لا غنى عن دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الحقيقية.

"التضامن": توزع 10 آلاف شنطة مدرسية مع بداية العام الدراسي

"والي" تشهد توقيع بروتوكول بين مؤسستي "الجود" و"عصفور" الخيريتين

وزيرة التضامن: مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات لا تقل أهمية عن قضية الإرهاب (فيديو)

"عبدالهادي": بروتوكول لتسديد ديون الغارمين ليحصلوا على معاشاتهم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status