مبادرة دايرة الخير.. بروتوكول تعاون بين 'التضامن' و'ذا ايفنتس'

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة ذا ايفنتس بوتيك ومؤسسة بنك الكساء المصرى، تحت عنوان مبادرة دايرة الخير.





ويأتى البروتوكول الموقع فى إطار الأتجاهات الحديثة فى العالم التى تقوم على استخدام حلول مبتكرة نحو إيجاد حلول للمشكلات البيئية باستخدام آليات تدوير المواد وإيجاد منتجات جديدة تتميز بالجودة، حيث سيتم تدوير ومعالجة مخلفات لوح الإعلانات البلاستيك العالية الجودة وإعادة إستخدامها فى تصنيع حقائب مدرسية عالية الجودة عبر منظومة متكاملة وبالإستعانة بمصممى المنتجات وسيتم توزيعها على أبناء أسر تكافل فى القرى الأكثر فقرا بمحافظات الجمهورية.





وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة توفير 10 آلاف حقيبة مدرسية سنويا مصنعة من تدوير الاعلانات ومواد البلاستيك وهو ما يساعد على خفض تكلفتها الإنتاجية وتوفير أكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية.





هذا وتنص بنود البروتوكول الموقع والذى يسرى لمدة عامين من تاريخ التوقيع، على أن تقوم الوزارة بوضع سياسة ؤستهداف للأسر والفئات المستحقة بناء على قواعد بينات برنامج تكافل مع توفير قواعد البيانات عن الأسر المستحقة على أن يقوم وتقوم شركة دا اينفتس بوتيك بتوفير المواد الخام اللأزمة وتسليمها لبنك الكساء بإعادة التصنيع وتحويل مواد البلاستيك إلى حقائب مدرسية مناسبة وتوزيعها على الفئات المستحقة.





وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، أن البروتوكول يؤكد دعم الحكومة للمجتمع المدني ممثل في بنك الكساء والقطاع الخاص ممثل في شركة دا ايفنتس وهو مايعمق الشراكة من أجل خدمة الأسر الأولى بالرعاية وخصوصا الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.



