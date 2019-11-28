شبورة كثيفة وتقلبات واردة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار مستمرة حتى نهاية عطلة الأسبوع، حيث تبلغ درجة الحرارة نهارًا 25 درجة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أنه يفضل على من يتواجد خارج المنزل في الساعات الأولى من الصباح، أو المتأخرة من الليل أن يصطحب "جاكيت" خفيف معه، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.



