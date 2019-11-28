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شبورة كثيفة وتقلبات واردة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار مستمرة حتى نهاية عطلة الأسبوع، حيث تبلغ درجة الحرارة نهارًا 25 درجة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أنه يفضل على من يتواجد خارج المنزل في الساعات الأولى من الصباح، أو المتأخرة من الليل أن يصطحب "جاكيت" خفيف معه، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.
وأوضح أن 21 ديسمبر هى بداية فصل الشتاء رسميا، منوهًا بأن حدوث تقلبات جوية حتى بداية الشتاء أمر وارد أن يحدث، مضيفًا أن الأجواء في العطلة الرسمية مستقرة، ولا توجد فرص لسقوط أمطار.
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