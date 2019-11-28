بيلا حديد تتسبب في مشاكل للعلامة التجارية فيكتوريا سيكريت

قالت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، أن المرة الأولى التي شعرت فيها بالقوة عندما ترتدي الملابس الداخلية لتقوم بعرضها، كانت من طراز الفنانة ريانا Savage X Fenty، على الرغم من تقديمها ثلاث حملات سابقة من أجل فيكتوريا سيكريت مع شقيقتها جيجي حديد.



وقامت بيلا حديد بالتسبب بالمشاكل، ربما عن غير قصد، ل فيكتوريا سيكريت أثناء حديثها في مهرجان الأزياء في باريس يوم الجمعة 22 نوفمبر.



ووفقًا لصحيفة WWD، وخلال مقابلة مع المخرج لويك بريجون، وأمام جمهور من المئات من الأشخاص، قالت عارضة الأزياء بيلا حديد البالغة من العمر 23 عامًا إنها "لم تشعر مطلقًا بالقوة" في عرض أزياء للملابس الداخلية، حتى عملت مع ريانا خلال عرض الأزياء Savage X Fenty، في أسبوع الموضة في نيويورك.



وقالت بيلا أن ريانا مذهلة بالنسبة لها، كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بعرض مثير في مدرج المطار، وأخبرت بيلا المخرج بريجون، وفقًا لـ WWD، أنه عندما قامت بتقديم العرضSavage X Fenty لأول مرة، كانت تقوم بعروض ملابس داخلية أخرى، ولكنها لم تشعر أبدًا بالقوة على ممر، كما حدث في تقديم عرضها للملابس الداخلية للفنانة ريانا.



وقامت بيلا بتقديم ثلاثة عروض من قبل لصالح فيكتوريا سيكريت مع شقيقتها جيجي حديد، وتم عرض الثنائي لأول مرة في عرض رياانا في أسبوع الموضة في نيويورك في سبتمبر 2018، كما ساروا في عرضها في عام 2019.



وعندما ظهر برنامج رياانا لأول مرة في عام 2018، تم إشعال الإنترنت بحماس، وتضمن العرض نماذج من جميع الأشكال والأحجام والخلفيات العرقية، بما في ذلك امرأتان حاملتان، وقيل إن أحداهما وضعت طفلها بعد العرض، وعلى الرغم من أن بيلا كانت تتميز بالجاذبية خلال عروضها ل فيكتوريا سيكريت، لكن شجعها البعض للاستمرار في تقديمها عروض ريانا، حيث شعرت بالقبول لجسدها، وهو أمر اتهمته فيكتوريا سيكريت في الماضي.



كما شاركت ريانا هذا العام مع Amazon في بث العرض على برايم فيديو، مما مكنها من الوصول إلى جمهور أوسع وتحقيق هدف أكبر في قاعدة عملاء فيكتوريا سيكريت الكبيرة في الولايات المتحدة.



وفي الوقت نفسه، انسحبت فيكتوريا سيكريت من معرضها السنوي لهذا العام، بعد أن قالت إنها "تعيد التفكير" في العرض، وكانت قد بثت من قبل على شبكة التلفزيون وجذبت ملايين المشاهدين كل عام، لكن في السنوات القليلة الماضية، كانت تقييماتها في انخفاض، وكانت تواجه تدقيقًا متزايدًا من النقاد لفشلهم في تمثيل التنوع والشمولية.



كما اتخذت فيكتوريا سيكريت بعض الخطوات المهمة لمعالجة صورة العلامة التجارية، وأرقام مبيعاتها المنخفض في العام الماضي، بما في ذلك استئجار نموذج المتحولين جنسيًا الأول وتقليص قوتها العاملة.