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تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة.. تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية للمواطنين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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الأرصاد الجوية، حرصا من "بوابة الفجر الإلكترونية" على تقديم لمتابعيها كافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس ودرجات الحرارة وكل ما يتعلق بالنشرة الجوية، ننشر لكم بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومن جانبها وجهت الأرصاد الجوية للمواطنين تحذيرات هامة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة تكون مستقرة، يكون طقس الخميس لطيف، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية، وحول طقس الجمعة، بينت الأرصاد الجوية أن يسود الطقس برودة ليلا، وتشهد العظمى بالقاهرة 24 درجة، ويسود البلاد طقس دافئ، بجانب شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح ستكون معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، وفقا لـ الأرصاد الجوية:
السواحل الشمالية الغربية 23 15
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 17
الوجه البحري والقاهرة 24 16
جنوب سيناء والغردقة 27 20
شمال الصعيد 24 15
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 19

أما درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية:
السواحل الشمالية الغربية 23 15
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 14
الوجه البحري والقاهرة 24 14
جنوب سيناء والغردقة 27 20
شمال الصعيد 25 12
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 15​

ووجهت الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح والتحضيرات لهامة للمواطنين في هذه الفترة، مُطالبة بضرورة اصطحاب الجواكت في حالة الخروج من المنازل ليلا وفي الصباح الباكر، وناشدت السائقين بتوخي الحذر وخاصة في الشبورة الكثيفة التي يتعرضون لها صباحا، بجانب متابعة النشرة الجوية باستمرار لمعرفة أماكن وجود الشبورة.
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