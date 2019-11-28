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حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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بات فريق ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح مهددًا بالخروج من دوري أبطال أوروبا عبر دور المجموعات بعد التعادل 1-1- مع نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة على ملعب آنفيلد.

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ثم نابولي في المركز الثاني 9 نقاط وخلفهم ريد سالزبورج النمساوي برصيد 7 نقاط ثم جينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

 

وتحولت مباراة ليفربول وريد سالزبورج يوم 10 ديسمبر المقبل في النمسا إلى مباراة مصيرية لرفاق محمد صلاح ولا بديل فيها عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير لأنه في حالة الخسارة مع فوز نابولي في أرضه على جينك سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة وفارق الأهداف بين ليفربول وريد سالزبورج وربما تصب في هذه الحالة لصالح الفريق النمساوي.

 

وسبق لليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الفوز على ريد سالزبورج في النمسا بنتيجة 4-3 مما يعني أن بطل النمسا يكفيه الفوز بأي نتيجة لأن فارق الأهداف في صالحه أيضًا لأنه حالة لصالحه فارق 5 أهداف مقابل 3 للريدز

 

ترتيب مجموعة ليفربول إذا خسر من ريد سالزبورج وفاز نابولي على جينك

نابولي 12 نقطة

ريد سالزبورج 10 نقاط

ليفربول 10 نقاط

جينك نقطة وحيدة

حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر
حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر
حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر
حسابات مجموعة ليفربول.. حالتان تنقذان الريدز من الخروج المبكر
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الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول نابولي محمد صلاح ليفربول دوري ابطال اوروبا

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