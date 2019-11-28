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سيرشا رونان تزين غلاف مجلة "Variety" في عددها الجديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختارت مجلة Variety النجمة الأيرلندية الشابة سيرشا رونان لتكون نجمة غلاف عددها الجديد المقرر صدوره لشهر ديسمبر المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة الغلاف للعدد الجديد، كما نشرت جانبا من الحوار الذي أجرته الفنانة المرشحة سابقا للأوسكار مرتين.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيرشا كشفت ضمن حوارها، للمرة الأولى عن انها هي التي سعت للإنضمام لفيلم Little Women، بعد أن طالبت صديقتها مخرجة الفيلم "جريتا جيرويج" بذلك.
وجاء اختيار مجلة Variety لسيرشا لتكون نجمة غلاف عددها الجديد، احتفاء بالنجاح الذي حققه فيلمها الجديد " Little Women" الذي تشارك في بطولته كوكبة من كبار نجمات هوليوود.

وسبق أن احتفل كل من النجمة ميرل ستريب والنجمة لورا ديرن والنجمة الشابة سيرشا رونان بعرض فيلمهم الجديد Little Women، في احتفالية خاصة، خصصت للإعلاميين والنقاد فقط بلوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل حفل العرض الخاص الأخير كانت الغائبة الوحيدة عنه نجمة الفيلم إيما واتسون الشهيرة بدورها في أفلام هاري بوتر.

وتجسد النجمة إيما ستون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".

ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".

وكانت إطلالة النجمة الشابة خلال حضورها للعرض الخاص للفيلم تحمل طابع الـ multi-coloured graphic، في حين ظهر كل من النجمة ميرل ستريب والنجمة الشابة فلورينس باف بإطلالة سوداء.

ويعتبر الفيلم من إخراج المخرج الكبيرة "جريتا جيروج" التي سبق لها الترشح لجائزة الأوسكار أكثر من مرة عن إخراجها لعدد مميز من الأعمال السينمائي أبرزها فيلم "ليدي بير" الذي ظهرت في بطولته أيضا النجمة الأيرلندية الشابة سيرشا رونو، وقد ترشحت سيرشا لجائزة الأوسكار أيضا عن الفيلم نفسه.

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