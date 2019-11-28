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نائبة محافظ الجيزة: "الرئيس قالنا متمشوش بالأوراق والطرق التقليدية لحل المشاكل"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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هند عبدالحليم
هند عبدالحليم
هدى عبدالرازق
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قالت هند عبدالحليم، نائبة محافظ الجيزة، إن مشاركة الشباب في تشكيل المحافظين الجديد خطوة إيجابية، حيث كان لدى الشباب دائما الرغبة في المشاركة للتعبير عن أفكارهم، ورؤيتهم، وإثبات دورهم في المجتمع.

وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الشباب المشاركين في التعديل يمكنهم تقديم أمر كبير ومختلف بتعاونهم سويًا، والتنسيق فيما بينهم، معقبة: "الرئيس السيسي قالنا متمشوش بالأوراق والطريقة التقليدية لحل المشاكل"، وطالبهم بالتفكير خارج الصندوق.

وأضافت أنهم خرجوا من لقاء الرئيس السيسي متحمسين، ويريدون أن يبدوا عملهم فورًا، لافتة إلى أنها ستحرص في محافظة الجيزة على تعزيز دور الثقافة، حتى نخلق جيلا قارئا وعلى علم بالأحداث.
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