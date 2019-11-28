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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة" الأحد المقبل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
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عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
أحمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستنطلق يوم الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، والذى تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال الفترة من 1 : 4 ديسمبر بفندق هيلتون هيلوبوليس القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ورئيس المؤتمر: يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات مع التجارب العالمية الناجحة في جميع الأنشطة التعاونية، حيث يشارك بالمؤتمر رئيس الحلف التعاوني الدولي، ورئيس الحلف التعاوني الإفريقي، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما يشارك فى هذا المؤتمر ممثلو أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، والشخصيات العامة، وقيادات وزارة الإسكان، وقيادات الحركة التعاونية المصرية، وممثلي الجهات العلمية البحثية والأكاديمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المؤتمر يأتى للتأكيد على ريادة مصر للإسكان التعاونى على مستوى القارة الإفريقية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في التعاونيات، والتأكيد على أهمية دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب لتعظيم دور القطاع الأهلي، وجمعيات الإسكان التعاوني في المشاركة في تنفيذ مخططات التنمية المستدامة 2030، حيث إنه من المقرر على هامش انعقاد المؤتمر، توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات التعاونية في عدة دول، كما يتم من خلاله الدعوة لإنشاء المنظمة الإفريقية للجهات الحكومية الداعمة للتعاونيات ومقرها القاهرة.

وأوضح حسام رزق، أن أنشطة المؤتمر تشمل، الجلسات العلمية، وورش العمل، والندوات والمحاضرات، وكذا المعرض المصاحب للمؤتمر، لعرض المشروعات العمرانية المتميزة، وكذلك أحدث التقنيات في مجال التشييد ومواد البناء، كما يضم المعرض مشاركة بعض الدول الشقيقة والصديقة، مثل الجناح السعودي، والجناح الهندي، بالإضافة الى أجنحة جمعيات الإسكان التعاوني التي تعرض مشروعاتها العمرانية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضاً تنظيم زيارات ميدانية لبعض المشروعات القومية العملاقة، (العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة)، ومشروعات جمعيات الإسكان التعاوني بمدينة القاهرة الجديدة، بجانب تنظيم العديد من الجولات السياحية والثقافية والترفيهية لضيوف المؤتمر.

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