نصائح قبل الارتباط.. "اهربي فورا" من هذا الرجل

الوقوع في الحب مع الشخص المناسب يجعل الحياة مليئة بالمرح والإثارة، وقضاء بعض الوقت مع الشخص الذي تحبه هو أمر مريح وممتع للغاية.



عند الارتباط بشخص ما، يجب البحث عن بعض العلامات لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص مناسبًا ام لا. هناك بعض الصفات التي تخبرك بشخصية الرجل، لذا اذا وجدت هذه الصفات بشريكك المحتمل "اهربي علي الفور"



1. يكذب حتى في أصغر الأشياء

إذا تمكن من الكذب بشأن ما فعله خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيمكنه الكذب بشأن الأشياء الكبيرة أيضًا. الصدق والثقة هي أسس اي علاقة صحية وآمنة. إذا كان الشخص كثير الكذب والتأليف، فكيف تثقي به على المدى الطويل؟



اذا اضطر ذات مرة لكذبة بيضاء، سيكون الامر مقبولا بدرجة كافية، ولكن عندما تجد شخصًا يكذب ويغير حكاياته باستمرار، يجب أن تعيد التفكير في الامر.



2. يخفي هاتفه

هناك فرق بين شخص يحمي خصوصيته، واخر يخفي شئ ما عنك. الشخص الجدير بالثقة لن يكون متشددا إلى هذا الحد في الحفاظ على هاتفه أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة به. وهذا لا يعني أنه يجب أن يمنحك كلمات المرور الخاصة به، وتصفح رسائله. يجب ان يمتلك الزوجين مساحة من الخصوصية. ولكن إذا كان لا يسمح لك بالاقتراب من هاتفه، فهناك شيء مريب.



هذه علامة تحذير خطيرة. هذا يعني أنه يخبأ شيئًا ما، ولا يمكنك الوثوق به. وبدون ثقة، لا يمكن أن تستمر العلاقة.



3. يقلل من شأنك

القليل من التنافسية امر جيد لأي علاقة. ولكن يجب ألا تتسامحي أبدًا مع أي شخص يضعك دون قدرك. يجب أن تكوني مع شخص داعم، شخص يحتفل بنجاحك، وليس الشخص الذي يقلل من قيمة عملك. أنت الشمس، لا تسمحي لأي شخص ان يطفئ نورك.



4. غيور جدا

الغيرة الشديدة، خاصة في بداية العلاقة هي علامة خطيرة على السلوك غير سوي. بالتأكيد، سيكون الأمر ممتعًا عندما يهتم شخص ما بك ويشعر بالخوف عليك. لكن الغيرة غير المعقولة لا تشير إلى بداية آمنة.



في الواقع، يمكن أن تتحول الغيرة إلى أنماط سامة أكثر خطورة مثل السيطرة وحتى سوء المعاملة. يجب ان تقوم العلاقة بين الزوجين على الثقة والاحترام حتي تكون علاقة صحية وسعيدة. الشخص الغيور غير قادر وغير راغب في الوثوق بك واحترامك. انها حقا بهذه البساطة.



5. يتحدث باستمرار عن علاقاته السابقة

إذا كان يتحدث دائمًا عن علاقاته السابقة، سيكون ذلك دليل علي انه لم يتجاوزها بعد. والأسوأ من ذلك اذا كان يتحدث سلبًا عن الماضي. عادةً ما تكون هذه علامة على أنه يلوم الطرف الاخر دائما علي اي مشكلة ولا يتحمل أي مسؤولية عن الانفصال. قد يعني هذا أنه لن يعترف أبدًا بسلوكياته الخاطئة في علاقتك أيضًا.



6. لا يحترم رغباتك

هذا صحيح، العلاقة الجيدة هي التي يتمتع فيها الطرفين باحترام رغبات بعضهما البعض. إذا كنت مرتبطة بشخص يجبرك علي فعل أشياء لا تحبيها او لا تشعري بالارتياح معها، فهذا ليس علامة جيدة للمستقبل.



7. لا يمتلك عقلية منفتحة

قد يعتم هذا بشكل اكبر علي الذوق الشخصي. لكن التعامل مع شخص منفتح الذهن، يجعل العلاقة بين الطرفين مريحة.

لماذا ا؟

لأن الناس ليسوا مثاليين. نحن نرتكب اخطاء. قد يكون لدينا ماض لا نفخر به. بالاضافة الى ذلك، لا تسير الامورة دائما علي وتيرة واحدة وكثيرا ما تحدث مشاجرات بين الطرفين. الشخص الذي لا يمكنه التكيف والتنازل والاستماع هو شخص لا يستطيع اقامة علاقة ناجحة.



8. لا يعتني بنفسه

لدي ايمان دائم بأنه لا يمكنك أبدًا أن تكون في علاقة حب وعطاء إذا كنت لا تعرف كيف تحب وتهتم بنفسك أولًا. كل شخص لديه افكار سلبية عن نفسه. وكشريك، فإن أفضل ما يمكننا فعله هو أن نتواجد دائما بجانب من نحب. ولكن هناك شيء واحد واضح: لا يمكنك مساعدة شخص لا يريد مساعدة نفسه.



9. لا يعطي الأولوية لك

أنا لا أقول أنه يجب عليه إسقاط كل شيء من اجلك. لكن يجب أن يكون ملتزم بجعلك علي قائمة اولوياته، ملتزم بما يكفي للتخلي عن اي شئ من اجلك عند الضرورة.



يجب ألا تكوني الشخص الوحيد الذي يبذل جهدًا لإنجاح العلاقة. يجب أن يكون كلاكما على استعداد لتقدير جهد الشخص الآخر.



