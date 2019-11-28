اسعار العملات اليوم في مصر الخميس 28 نوفمبر 2019 .. استقرار نسبي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه

اسعار العملات اليوم في مصر

حافظت أسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها في البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 وبذلك تستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ووننشر فيما اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر.

اسعار العملات اليوم في مصر

اسعار الدولار اليوم

سجل الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر

نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء.

16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.



