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اسعار العملات اليوم في مصر الخميس 28 نوفمبر 2019 .. استقرار نسبي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر

حافظت أسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها في البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 وبذلك تستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ووننشر فيما اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر.

اسعار العملات اليوم في مصر
 
 اسعار الدولار اليوم 
سجل الدولار فى البنك المركزى المصرى  نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو  16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر
نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء.
16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6695 جنيهًا للشراء 17.8136 جنيهًا للبيع، بينما سجل الجنيه إسترليني 20.6931 جنيهًا للشراء 20.8607 جنيهًا للبيع، وسجل فرنك سويسري 16.0912 جنيهًا للشراء 16.2181 جنيهًا للبيع، بينما سجل الين الياباني 14.7126 جنيهًا للشراء 14.8326 جنيهًا للبيع ، وسجل سعر الريال سعودي 4.2817 جنيهًا للشراء 4.3169 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

 اسعار العملات العربية اليوم 
سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8082 جنيهًا للشراء 53.2369 جنيهًا للبيع ، وسجل الدرهم اماراتى 4.2817 جنيهًا للشراء 4.4060 جنيهًا للبيع .

اسعار العملات عالميا اليوم الخميس
ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل 1.1002 دولار، وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 109.23 ين، كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.2883 دولار، وهبط الفرنك السويسري أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 0.9989 فرنك، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.373.


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