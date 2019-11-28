محمد صلاح يواجه شبح الخروج من دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح شبح الخروج من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 مع نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة على ملعب آنفيلد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط ثم نابولي في المركز الثاني 9 نقاط وخلفهم ريد سالزبورج النمساوي برصيد 7 نقاط ثم جينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وأصبحت مباراة ليفربول وريد سالزبورج يوم 10 ديسمبر المقبل في النمسا مصيرية لرفاق محمد صلاح ولا بديل فيها عن التعادل على أقل تقدير لأنه في حالة الخسارة مع فوز نابولي في أرضه على جينك سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بين ليفربول وريد سالزبورج وربما تصب في هذه الحالة لصالح الفريق النمساوي.

وسبق لليفربول الفوز على ريد سالزبورج في النمسا بنتيجة 4-3 مما يعني أن بطل النمسا يكفيه الفوز لأن المواجهات المباشرة وفارق الأهداف سيكون في صالحه في الوقت الحالي حيث أن لديه "موجب 5 أهداف" بينما الريدز "موجب 3 فقط".