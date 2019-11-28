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إذاعة الأغاني تحيي ذكرى رحيل شادية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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شادية
شادية
ريهام كمال
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تحل اليوم الذكرى الثانية، لرحيل دلوعة السينما المصرية شادية، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية المحفورة في أذهان الجمهور المصري والعربي.

وتحيي اليوم إذاعة الأغاني في ذكرى رحيل شادية بيوم حافل من أجمل ما قدمت من أغاني على مدار مسيرتها الفنية من الحفلات والأفلام واغاني الدويتو التي قدمتها مع عدد من نجوم الزمن الجميل مثل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وحرصت اذاعة الأغاني في اختيارها من أغاني دلوعة السينما المصرية شادية، في ذكرى رحيلها باقة من أجمل الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة شادية، ولدت في يوم 8 من فبراير عام 1931 في الحلمية الجديدة بحي عابدين محافظة القاهرة والدها المهندس الزراعى كمال شاكر.

اشتهرت بتقديم كل انواع الأغانى زى الأغانى المرحه الخفيفه والأغانى العاطفية والوطنيه، تزودجت ثلاث مرات الأولى الفنان عماد حمدي لمدة ثلاث سنوات، ثم المهندس عزيز فتحي ولم يستمر طويلًا، وتزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار لمدة عامان.

قدمت شادية خلال مشوارها الفني عمل مسرحي واحد وهو "ريا وسكينة"مع النجوم عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، أحمد بدير، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا.

وحازت على جائزة الدولة في التمثيل عن دورها في فيلم شىء من الخوف التي قدمته مع الفنان الراحل محمود مرسي، وعدد كبير من النجوم.
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