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انتر ميلان ضد سلافيا براج.. ملخص المباراة والنتيجة النهائية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
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سجل إنتر ميلان في شباك سلافيا براج التشيكي، ثلاث أهداف، مقابل هدف في المباراة التي كانت بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة انتر ميلان ضد سلافيا براج  
استحوذ لاعب انتر ميلان "لاوتارو مارتينيز" على الكرة وسجل الهدف الأول في شباك سلافيا براج في لدقيقة الـ 19 من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الثاني  88 

وسجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث لفريق انتر ميلان في الدقيقة 81، كما استحوذ فريق سلافيا براج على الكرة في الدقيقة 37 وسجل الهدف الأول في شباك انتر ميلان، عن طريق ركلة جزاء.

النتيجة النهائية لمباراة انتر ميلان وسلافيا براج

انتهت مباراة انتر ميلان وسلافيا براج بنتيجة 3/1 حيث حقق انتر ميلان نتيجة مذهلة وأدى مباراة رائعة أمس ضد سلافيا براج.

وبهذا الفوز يحصد انتر ميلان المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.
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