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أمطار وسُحب وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:37 ص
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أمطار
أمطار
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وبحسب الخبراء، فتتكاثر السُحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 16 24

طنطا 15 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 12 23

مطروح 13 22

السلوم 12 22

سيوة 08 22

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 14 25

السويس 14 24

العريش 15 24

رفح 15 23

رأس سدر 18 23

نخل 09 21

نويبع 22 25

طابا 16 22

كاترين 09 21

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 20 26

مرسى علم 20 26

الفيوم 15 24

بنى سويف 15 24

المنيا 12 24

أسيوط 13 25

سوهاج 13 25

قنا 13 26

الأقصر 13 26

أسوان 14 27

أبو سمبل 19 27  

الوادي الجديد 14 27

شلاتين 20 28

أبو رماد 21 28   

حلايب 23 26

رأس حدربة 23 25

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32      

المدينة 18 29

الرياض 16 27

المنامة 22 26

أبوظبي 19 27

الدوحة 20 27

الكويت 16 27

دمشق 06 18

بيروت 18 22

عمان 07 18

القدس 10 18

غزة 15 22

بغداد 12 23

مسقط 20 27       

صنعاء 04 22

الخرطوم 20 35

طرابلس 14 23   

تونس 11 22

الجزائر 11 18

الرباط 10 21

نواكشوط 18 26

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى

أنقرة 03 13

إسطنبول 14 17

إسلام أباد 07 20

نيودلهي 13 23

جاكرتا 25 33

بكين 05 - 03

كوالالمبور 24 33

طوكيو 03 11

أثينا 14 19

روما 11 17

باريس 08 12      

مدريد 11 13

برلين 06 11

لندن 02 10

مونتريال 06 - 02

موسكو 02 - 01 -

نيويورك 01 11

واشنطن 03 11

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