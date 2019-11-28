الأرصاد: احذروا الشبورة المائية الكثيفة الـ48 ساعة المقبلة



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن البلاد تتعرض لكتلة هوائية هى التي أثرت على درجة الحرارة، موضحا أن اانخفاض درجات الحرارة سيمتد اليوم ليشمل محافظات الصعيد.



وحذر من انتشار مساحة الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتصل إلى محافظات شمال الصعيد مثل المنيا، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للمرور، لافتًا إلى أن نشاط الرياح سيقتصر على خليج السويس.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مازال يشهد حالة من الاستقرار، حيث عادت درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي لتسجل على القاهرة 24 درجة.