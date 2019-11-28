بارنيتي شوبرا تعلن تعافيها من الإصابة.. وعودتها لتصوير فيلمها الجديد



وقال موقع "إنديا توداي" أنه منذ أن أعلنت النجمة بارنيتي تشوبرا عن تجسيدها للدور، وأصبح الفيلم من أكثر الأفلام المرتقبة ببوليوود.



ونشر الموقع صورة لنجمة فيلم Meri Pyaari Bindu أثناء ممارستها لمجموعة من التدريبات الشاقة، لتتقن من خلالها رياضة كرة الريشة لتتمكن من تجسيد شخصية Saina Nehwal على الشاشة الفضية.



وذكر الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، أن بارنيتي كانت تجري هذه التدريبات بأكاديمية رياضة كرة الريشة الهندية Thane Badminton Academy.



كما نقل الموقع، صورة نشرتها اللاعبة Saina Nehwal نفسها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، للنجمة بارنيتي تشوبرا، وجهت من خلالها رسالة لها بالتوفيق وقالت أنها تتطلع لرؤيتها تجسد رحلتها المثيرة على شاشات السينما.



ووفقا لتغريدة نشرها منتج الفيلم Bhushan Kumar، فإن التصوير سيبدأ رسميا بحلول يوم الجمعة القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة جميع فريق عمل الفيلم.



وكان مقررا اختيار النجمة شرادها كابور لتجسد دور لاعبة كرة الريشة الهندية Saina Ne hwal، غير أن انشغالها دفعها للاعتذار عن الدور لتحظى به النجم بارنيتي تشوبرا في النهاية.





وسيخرج الفيلم Amole Gupte، ومن المقرر صدوره رسميا بصالات العرض الهندية في وقت لاحق من عام 2020 القادم.



أعلنت النجمة الهندية بارنيتي شوبرا عن تعافيها من إصابتها التي تعرضت لها خلال تحضيرها لفيلمها الجديد.وستعود النجمة بارنيتي تشوبرا لتصوير فيلمها الجديد الذي ستكون قصته مستوحاة من حياة لاعبة كرة الريشة الهندية Saina Nehwal، وذلك بحلول يوم الجمعة المقبل.