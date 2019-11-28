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تداول 452 شاحنة و45 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
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ميناء
ميناء
كرستينا عياد
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 452 شاحنة بضائع و45 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 94 شاحنة و9 سيارة.

وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 89 شاحنة و7 سيارات.

واستقبل الميناء بالأمس الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 90 شاحنة و8 سيارة.

وغادرت السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهما 106 شاحنة و16 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 18 شاحنة و1 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا وعلى متنها 55 شاحنة و4 سيارة.

وفي سياق آخر، استقبل ميناء بورتوفيق السفينة منة وعلى متنها 3500 طن ردة.
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الكلمات المفتاحية

ميناء نويبع ميناء سفاجا ميناء بورتوفيق موانئ البحر الأحمر

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