اتهامات جنسية سوف تقلب الموازين في تحقيق عزل ترامب

ادعت 3 نساء، أن سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، حاول تقبيلهن بالقوة ولمسهن بين عامي 2003 و 2008.

وفي مقال نشره موقع "بروبابليكا" ومجلة "بورتلاند مانثلي" أمس الأربعاء، قالت النساء الثلاث إن سوندلاند، سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والشاهد الرئيسي في التحقيق، انتقم منهن مهنيا بعد أن رفضنه جنسيا.

وبحسب قناة روسيا اليوم، أكدت إحداهن أنها قابلت سوندلاند، الذي يملك مجموعة فنادق، قبل 16عاما لتطلب منه الاستثمار في أحد مشاريعه. أما الثانية فكانت تعمل في شركة تأمين يربطها به عقد عمل، بينما كانت المرأة الثالثة تبحث عن وظيفة.

وعلق سوندلاند، على هذه الادعاءات، قائلا إن "هذه المزاعم الخاطئة حول حصول لمس وتقبيل بالقوة، ملفقة ومنسقة لدوافع سياسية".

وقد اتهمت 3 نساء سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، بالإقدام على سلوك جنسي غير لائق بحقهن، بعد أسبوع من إدلائه بشهادته في الكونغرس في إطار تحقيق يهدف لعزل ترامب.

وأشار في 20 نوفمبر بشكل مباشر إلى تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مخطط لإجبار اوكرانيا على التحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، وذلك في شهادة مدوية نقلها التلفزيون في جلسة استماع للتحقيق الهادف لعزل ترامب.

وقال إنه نفذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن مقابل تنظيم قمة بين ترامب ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.